İnegöl Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çöp kamyonu arkasında çalışacak 15 personel alımı yapılacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin personel alımına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kurumumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere temizlik hizmetlerinde görevlendirilecek personel alımı yapılacak. İlçe halkımıza en iyi hizmeti sunmak adına yapılan alım kapsamında çöp kamyonu arkasında çalışacak 15 personel istihdam edilecek. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız 15 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar Mahmudiye Mahallesi 29. Mobilya Sokak N0:29 adresinde Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binasına gelerek bizzat başvuru yapabilecek.”

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranan şartlar ise şöyle: Herhangi bir sağlık sorunu olmamak, askerlikle ilişiği olmamak, 45 yaşından gün almamış olmak, İnegöl sınırları içinde ikamet ediyor olmak, esnek ve vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak. Başvurular 1 adet fotoğraf ile yapılacaktır.