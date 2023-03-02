İnegöl Belediyesi deprem bölgesinde farklı müdürlüklerden personelleriyle yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan temizlik çalışmaları, bir yandan da bozulan yolların tamiri ve ortak kullanım alanlarının altyapıları olmak üzere her alanda çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem sonrası, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de adeta seferberlik ilan edildi. İnegöl Belediyesi depremin ilk günlerinde arama kurtarma ekiplerinin sevki, yardım kampanyaları ve sıcak yemek imkanı oluşturmak adına mobil mutfak hizmetiyle bölgede destek verirken, 3 haftalık sürecin ardından hayatın normale dönmesi adına da çalışmalara başlandı. Bu kapsamda yapım çalışmalarını sürdürecek ekipler bölgeye sevk edildi.

İnegöl Belediyesi, Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde tüm birimleriyle yaraların sarılması adına çalışmalarını sürdürüyor. Başta Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri olmak üzere, koordinasyon noktasında Zabıta Müdürlüğü’nün de bulunduğu deprem bölgesinde ekipler bir yandan temizlik hizmetlerini sürdürüyor, bir yandan bozulan yollar ve kamuya açık alanları onarıyor. Fen İşleri Müdürlüğünden 5 personel, Park Bahçeler Müdürlüğünden 5 personel ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden 5 personel olmak üzere toplam 15 personelin bulunduğu deprem bölgesinde özellikle yolların yeniden kullanılabilir hale gelmesi adına hummalı bir çalışma sürdürülüyor.