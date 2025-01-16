2025 YILI KEDİ VE KÖPEK MAMASI ALIM İŞİ

İNEGÖL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Kedi Ve Köpek Maması Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/49617

1-İdarenin a) Adı : İNEGÖL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : KEMALPAŞA MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:1 16400 İNEGÖL/BURSA c) Telefon ve faks numarası : 2247151010 - 2247137526 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2025 Yılı Kedi Ve Köpek Maması Alım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : Yetişkin Kedi Maması 1.500 kg (100 tane 15kg paket), Yetişkin Köpek Maması 37.500 kg (2500 tane 15kg paket), Yavru Köpek Maması 900 kg (60 tane 15kg paket), Yavru Kedi Maması 450 kg(30 tane 15kg paket), Yetişkin Köpek Yaş Maması 120 kg (300 tane 400g kutu), Yetişkin Kedi Yaş Maması 400 kg (1000 tane 400g kutu)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdarenin göstereceği Veteriner İşleri müdürlüğü deposuna veya İnegöl Belediyesi ek hizmet noktalarından birine getirmek ve yerleştirmek ç) Süresi/teslim tarihi : Ürünler, idare tarafından en fazla 2 parti halinde 180 gün içinde talep edilecektir. İdare her talebini teslim tarihinden en az 10 gün önce mail, faks ya da telefonla bildirecektir. İlk teslimat; sözleşme imzalandıktan sonraki ilk 30 gün içinde gerçekleştirilecektir. d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.02.2025 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İnegöl Belediye Başkanlığı Yeni Belediye Binası B Blok kat 2 Toplantı Salonu Kemalpaşa Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:1 İnegöl/BURSA



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İmalatçı Belgesi

Laboratuvar analiz sonuç belgesi

Sanayi Sicil Belgesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Düzenlenen ve Ürünün Üretici Olduğunu Gösteren Belgeler

Yetkili Satıcı Belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.