İnegöl Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesi 1 milyar 199 milyon 98 bin TL'di. 2025 yılı performans programı kapsamında tahmini bütçe 1 Milyar 819 milyon 379 Bin TL olarak açıklandı. Geçen yıla göre bütçede yüzde 38 oranında artış oldu. Böylelikle 619 bin 399 TL daha bütçe artışı oldu.

Söz alan AK Parti sözcüsü Süleyman Yılmaz, bütçenin hayırlı olmasını diledi.

SP sözcüsü Fikret Bayram, beklentilerin gerçekleşmediğini söyleyerek, maddeye hayır oyu vereceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Alper Taban, eleştirilere saygı duyduğunu söyleyerek, ne yaptıklarının farkında olduklarını kaydetti. Taban, "Mevzuata göre bütçe ayarlıyoruz. Her şey ortada açık. İstenen belgeler varsa, isteyenlere veririz. Şehre dair önemli projeler var. Başarılı bir belediyeyiz. Verilemeyecek hiç bir hesabımız yok." dedi.

Muhalefet partilerinin red oylarına karşın madde oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ