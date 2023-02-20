İnegöl Belediyesi ile işçiler arasında başlayan toplu sözleşme görüşmeleri sancılı başladı. İnegöl Belediyesi, asgari ücrette yapılan artış sonrası otomatik olarak güncellenen işçi maaşlarına ek olarak, %3 oranında artış önerince işçi sendikası masadan kalktı.

İnegöl Belediyesi’ni temsil eden Yerel İş Sendikası ile İnegöl Belediyesi’nde çalışan 600 işçiyi temsil eden Hak-İş’e bağlı Hizmet İş Sendikası arasında devam eden 3. toplantıda da sonuç çıkmadı.

Belediye yönetimi, asgari ücretin artması nedeniyle işçi ücretlerinin otomatik olarak güncellendiğini, enflasyon artışlarının işçilere yansıtıldığını öne sürerek toplu iş sözleşme görüşmelerine %3 zam önerisiyle geldi.

İşçi temsilcisi Hizmet-İş Sendikası, Marmara Bölgesi’nde belediyeler arasında en düşük işçi maaşlarının İnegöl Belediyesi’nde olduğunu öne sürerek belediyenin taşın altına elini sokmasını önerdi.

İnegöl Belediyesi’nde ki İşçileri temsil eden Hizmet İş Sendikası, en düşük işçi maaşının 14 bin 500 TL‘ye çıkarılmasını talep etti. Belediyeyi temsil eden Yerel İş Sen ise, hali hazırda en düşük işçi maaşı olan 11 bin 200 TL’lik maaşları 11 bin 429 TL’ye çıkarmayı önerince işçi temsilcileri masadan kalktı.

Taraflar diğer sosyal haklar üzerinde de anlaşamadı. Edinilen bilgiye göre, işçiler ödenen yemek paralarının günlük 110 TL’ye çıkarılmasını önerirken, belediye 55 TL; yol ücretleri noktasında işçiler günlük 25 TL talep ederken belediyenin ise 18 TL’lik öneride bulunduğu belirlendi.

İki tarafın anlaştıkları tek konu ise bayram paraları oldu. Buna göre Ramazan bayramında 1000 TL, Kurban Bayramında ise 1500 TL’lik öneride mutabık kalındığı bildirildi.

Mart ayında sonuçlanması gereken toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmaması halinde arabuluculuğun devreye gireceği, burada anlaşma sağlanamaması halinde ise konunun hakem heyetince görüşüleceği öğrenildi.

Geçtiğimiz toplu iş görüşmelerinde benzer durumlar yaşanmış, grev noktasına gelen görüşmeler sonrasında ise Belediye yönetimi ile işçiler anlaşma sağlamıştı.