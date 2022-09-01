İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2022-23 eğitim öğretim yılı öncesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla yapılacak eğitim yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Taban 1000 üniversite öğrencisine kişi başı 2 bin TL eğitim yardımı verileceğini, 1500 ilk ve ortaokul öğrencisine ise 200’er TL kırtasiye çeki verileceğini duyurdu. Üniversite öğrencileri için 1-18 Eylül tarihleri arasında başvurular online olarak alınacak.

İnegöl Belediyesi, 2022-23 eğitim öğretim yılı öncesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla eğitim yardımlarına ilişkin çalışmalarını tamamladı. 1500 ilk ve ortaokul öğrencisine kişi başı 200’er TL kırtasiye çeki verileceği ifade edilirken, bu listeler ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını kapsayacak şekilde hazırlandı. Üniversite öğrencileri için de kişi başı 2 bin TL olan eğitim yardımı için bugün itibariyle kayıtlar alınmaya başladı. 18 Eylül’e kadar başvuruların devam edeceği üniversite yardımları kapsamında bu yıl 1000 öğrenciye toplam 2 milyon TL eğitim yardımı yapılacak.

BURSA AFETİ YAŞADI

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Umuteli Derneği Yöneticileri ve Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Eğitim yardımlarının açıklandığı basın toplantısında Bursa’da yaşanan yağışlara değinen Başkan Taban, “Bugün eğitim yardımlarımızla ilgili duyuruda bulunmak üzere bir aradayız. Eylül ayına girdik, artık sonbahar ve kış mevsimine doğru ilerliyoruz. Yağışlarla birlikte Bursa’mızda da afetlerle karşı karşıya kaldık. Terminalde, Mudanya’da, çeşitli noktalarda afet boyutunda yağışlar yaşandı. Tüm Bursa’mıza geçmiş olsun diliyorum” dedi.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN

Eğitim yardımlarıyla ilgili gerek Belediyenin bütçesinden kullanılan gerekse de Umuteli Sosyal Yardımlaşma Derneğinden kullanılan bütçelerle yardımlar yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, “Tabi bu sadece eğitim yardımı olmuyor, vatandaşın hayatı içerisinde onlara yardımcı olmamız gereken her türlü yardım ve desteği veriyoruz. Bugün özellikle ilk, ortaöğretim ve üniversite aşamasında olan öğrencilerimizle ilgili yapacağımız yardımlarla ilgili duyurumuzu gerçekleştireceğiz. Ben öncelikle tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılı öncesi başarılar diliyorum” diye konuştu.

BİN ÖĞRENCİYE 2 MİLYON TL DESTEK

Bu yıl eğitim yardımı yapılan öğrenci sayısının iki katına çıkarıldığına dikkat çeken Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bu yıl 1000 üniversite öğrencimize eğitim yardımı gerçekleştireceğiz. Bu rakam önceki yıl 300, geçtiğimiz yıl ise 500 idi. Bu yıl bu rakamı iki katına çıkarmış olduk. Tabi burada amacımız en ihtiyaçlı olan kişilere erişmek ve yardımları ulaştırmak. Biz her bir öğrencimize burs gibi değil de eğitim yardımı adı altında 2 bin TL olmak üzere destek gerçekleştirmiş olacağız. Toplamda 2 milyon TL eğitim yardımı yapmış olacağız.”

BAŞVURULAR 1-18 EYLÜL ARASINDA ONLİNE YAPILACAK

“Eğitim yardımı için başvurular nasıl olacak? 01-18 Eylül tarihleri arasında başvurular online olarak yapılacak. Ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrencilerimiz buna başvurabilirler. İnegöl Belediyemizin web sayfası ve e-belediye üzerinden başvurular alınacak.”

İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE KIRTASİYE YARDIMI

“İlk ve ortaokul öğrencilerimize de her yıl olduğu gibi kırtasiye yardımları yapıyoruz. Burada da 1500 öğrencimize alışveriş çeki şeklinde 200’er TL vermiş olacağız. Toplamda 2500 öğrencimize katkı sunmuş olacağız. Bu desteklerin öğrencilerimizin eğitim hayatına katkı sunmasını diliyorum. Sayıca en fazla biz verdik modunda olmak istemiyoruz, bu işi nitelikli şekilde yapmak istiyoruz.”

BİR İSTEĞİNİZ VAR MI PROJESİ

“Umuteli Sosyal Yardım Derneğimizin yeni ve çok güzel bir projesi var. Bizde başvurusu olan 65 yaş üzeri 50 aile tespit edildi. Ekiplerimiz kendilerini ziyaret ederek bizden bir isteğiniz var mı diye soruyorlar. 35 ailemizin isteği üzerine arkadaşlarımız medikal gereçler, ev tadilatı ve farklı konularda yardımda bulundu. Dolayısıyla daha nitelikli, daha amaca matuf yardımları devam ettireceğiz.”

UMUTELİ’NDE 10 BİN BAŞVURU DOSYASI VAR

“İnegöl Belediyesi ve Umuteli Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin bugüne kadar topladığı veri tabanında bizler 10 bin dosya oluşturmuşuz. 300 bin nüfusta, 10 bin dosyamız var. Ancak bu 10 bin dosyanın yaklaşık olarak bin tanesi bizden her ay düzenli destek alabilme kriterlerine uyuyor. Yani 10 bin içerisinde diğerleri 6 ayda, senede veya 3 ayda bir desteklerden faydalanıyor. Bizler de aileleri güncel olarak takip ediyoruz. Gelir-gider durumunu izliyoruz. Ben burada Umuteli Derneği yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere hayırlarını ulaştıran hayırseverlerimize de çok teşekkür ediyorum. İnegöl bu yönden de çok önemli özelliklere sahip.”