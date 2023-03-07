İnegöl Belediyesi, endemik bitki örtüsü zengin bir floraya sahip olan İnegöl’de arı yetiştiricilerine katkı sağlamak adına 50 üreticiye 250 adet arı kovanı dağıtacak.

Tarım alanında sağladığı desteklerle İnegöl tarımının gelişmesine büyük katkı sağlayan İnegöl Belediyesi, arı yetiştiricileri için kovan dağıtımı yapılacağını duyurdu. Bereketli topraklarının yanı sıra endemik bitki örtüsü noktasında da zengin bir floraya sahip olan İnegöl’de şu anda 25 bin dolayında kovan bulunurken, 50 çiftçiye 250 adet kovan dağıtılacağı ifade edildi.

SON BAŞVURU 14 MART SALI

İnegöl Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım Bakanlığı Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı arı yetiştiricilerine yönelik kovan dağıtımı yapılacağı ifade edildi. Kovan almak isteyen yetiştiricilerin 14 Mart Salı günü 17.00’a kadar İnegöl Belediyesi Cerrah Ek Hizmet Binasında bulunan Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği ifade edildi. Toplamda 50 üreticiye 250 adet kovan dağıtımı yapılacağı açıklandı.