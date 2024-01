İnegöl Belediyesi Barış için Belediye Başkanları platformuna katıldı.

İnegöl Belediyesi, 1982 yılında dönemin Hiroşima Belediye Başkanı Takeshi Araki’nin girişimleriyle 2’nci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombası sonucu yaşamını kaybedenlerin anısına kentler arasında iş birliğini sağlayarak dünya üzerinde barışın tesis edilmesi için kurulan ‘Mayors for Peace’ platformunun resmi üyesi oldu.

İnegöl Belediyesi, üye şehirler arasında yakın dayanışma yoluyla nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması ve yaşamsal sorunları çözmeye çalışarak kalıcı dünya barışına ulaşılması hedefiyle çalışmalarını yürüten Mayors of Peace platformu aracılığıyla ilçenin uluslararası platformlardaki temsil gücünü artıracak.

İnegöl Belediye Başkanı AlperTaban, İnegöl'ün dünya barışı için yürütülecek ortak çalışmalara katılımına olanak verecek olan Mayors of Peace platformuna üye olmasının önemine dikkat çekerek, barış adına kurulan platformlara ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.