İnegöl Belediyesi, farklı amaçlarla işçilerin alın teri üzerinden algı operasyonu yapmak isteyenlere fırsat vermeyerek toplu iş sözleşmesinde noktayı koydu.

İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri ile Hizmet İş Sendikası arasında 2023-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi tarafların mutabakatı ile sonuçlandı.

YEVMİYEDE %76 ZAM

Bir önceki sözleşmede 216 TL olan günlük yevmiye ücretlerine %76 oranında uygulanarak 380.00 TL'ye çıkartıldı.

EN DÜŞÜK MAAŞ %95 ZAMLA 13.750 TL OLDU

Yıl başından bu yana baltalanmak istenen süreci her zaman sükunetle götüren İnegöl Belediyesi, bugün yaptığı anlaşma ile personelinin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Böylelikle bir önceki toplu sözleşmeye göre %95 oranında artışla İnegöl Belediyesi'nde en düşük maaş 13.750 TL olarak belirledi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Çalışma arkadaşlarının her zaman yanında olduğunu ileten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, "Süreci usulüne uygun işleterek bugün neticeye erdirmiş olduk. Çalışma arkadaşlarımızın her zaman en iyi şartlarda çalışması benim ilk hedefim olduğunu sürekli olarak iletmiştim. Kendi alanında en iyi çalışanlar İnegöl Belediyesi'nde olsun, en iyi maaşı ve sosyal hakkı da benim çalışma arkadaşlarım alsın istiyorum. Bu minvalde çalışmalar yaptık. Çalışmamız neticesinde en düşük işçi maaşımız 13.750 TL oldu. Çalışma arkadaşlarıma, ailelerine hayırlı olsun. Bizim başarılarımızın arkasında bu güzel çalışma arkadaşlarımız var. Onları seviyoruz ve her zaman yanlarındayız."dedi