İnegöl Belediyesi, 2021 ve 2022 yıllarında kurumdan emekli olan 41 personel için veda programı düzenledi. Belediye Başkanı Alper Taban, emekli personellere hizmet ve katkılarından dolayı plaket takdim etti.

İnegöl Belediyesi’nde görev süresini tamamlayarak emeklilik hakkı kazanan personeller için veda programı düzenlendi. 2021 ve 2022 yıllarında kurumdan emekli olan 41 personel için Gastro İnegöl Mutfağında yemek ve plaket töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban, tüm personellere katkı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Emekli personele vefa örneği gösterilen program, Başkan Taban’ın konuşması ile başladı. Emekli personellere hitaben konuşan Başkan Taban, “Her alanda kaliteli insana, insan gücüne ihtiyacımız var. Her şeyden önce ehliyet ve liyakat ama beraberinde gerçekten her yönüyle güzel insanlara ihtiyaç var. Ben bu yönüyle herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kuruma katkı koydunuz, kurumumuz bu yıl 152. Yılını doldurdu. Pek çok insan gelmiş, katkı sunmuş, hizmet etmiş, farklı kademelerinde gayret ortaya koymuş. Ben bu süreçte sizleri tanımaktan dolayı mutlu oldum. Hep birlikte kurumumuza ve şehrimize katkı koymaya çalıştık. Kendi adıma sizlere tüm haklarımı helal ediyorum. Burada birlikte amacımız İnegöl’ün büyümesine paralel olarak bizim de hizmetlerimizi büyüterek sürdürmemiz. Varsa eksikleri gidermek, insanların beklentilerini karşılamak… Şehirlerin hepsi böyle. Bu işler de bu kadrolarla oluyor. Ben iyi niyet ve gayretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bu yıl 40 dolayında arkadaşımızı emekli ediyoruz. Allah kalan ömrünüzde sağlık ve sıhhat versin, güzel günler göstersin. Ben sizlerden bundan sonra da kurumumuza katkı ve desteklerinizi beklediğimi ifade etmek istiyorum. Sonuçta bu şehir hepimizin. Bizler de vatandaşlarımızın katılımcı olmasını arzu ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Konuşma sonrası emekli olan personellere plaket takdimi yapıldı. Daha sonra Gastro İnegöl Mutfağında yemek ikramı yapıldı.