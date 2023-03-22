İnegöl Belediyesi, 22 Mart-02 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası kapsamında örnek bir kampanya başlattı. Eski kitapların yeni okuyucularla buluşması adına bağışlanan kitaplarla Sıfır Atık Kitaplığı oluşturulacak. En fazla kitap bağışlayan 3 kişiye ise toplamda 2250 TL hediye çeki verilecek.

İnegöl Belediyesi, 22 Mart-02 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası için özel bir kampanya planladı. “Ben Okudum Sen De Oku” sloganıyla eski kitapların yeni okuyucularla buluşmasını amaçlayan kampanya ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Kitaplığı oluşturulacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destekleriyle düzenlenen farkındalık etkinliği ile vatandaşların evlerinde bulunan kitapların bir dönüşüme sokularak yeni okuyucularla buluşması hedefleniyor.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Kampanya hakkında yapılan açıklamada; farkındalık etkinliğine ve Sıfır Atık Kitaplığına destek vermek isteyen vatandaşların kitaplarını 28-29-30 Mart tarihlerinde İnegöl Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne teslim edebilecekleri belirtildi. Test kitabı, dergi vb. yayınların kabul edilmeyeceği kampanya kapsamında en fazla kitap bağışlayan kişiye 1000 TL, ikinciye 750 TL ve üçüncüye 500 TL olmak üzere toplamda 2250 TL kırtasiye hediye çeki verilecek.

SIFIR ATIK KİTAPLIĞI OLUŞTURULACAK

Toplanan kitaplarla İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Kitaplığı oluşturulacak ve aynı zamanda geri dönüşüme de bu şekilde atıfta bulunulacak.