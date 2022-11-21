İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümünde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sorumluluk alanı dışında olmasına rağmen bölgeyi atıklardan arındırdıklarını ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sanayici ve esnafa “Çevre konusunda daha duyarlı olmalıyız” çağrısında bulundu.

İnegöl Belediyesi, kanun gereği sorumluluk alanı dışında bulunan Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümünde belirli aralıklarla temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Hem evsel atıkların hem de sanayi atıklarının gelişigüzel şekilde çevreye atılma alışkanlığının azalsa da tamamen önlenemediği görüşen Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinde, geçtiğimiz hafta sonu da kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı. İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sanayi bölgesinde her sokağı detaylı şekilde temizleyerek atıkları topladı. Boş arsalarda ve yol kenarında biriken atıklar, iş makineleri ile toplandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, sanayi atıklarının bertarafı noktasında geçmiş yıllara göre mesafe kaydedilse de yüzde 100 başarıya ulaşılamadığını ifade etti. İnegöl’ün üretim ve istihdam alanı Ağaç İşleri Sanayisine yakışmayan görüntülerle karşılaşıldığını ifade eden Başkan Taban, “Kanunen sorumluluk sahamız olmasa dahi biz zaman zaman sanayi bölgesinde kapsamlı temizlikler yaparak bu alanları rehabilite ediyoruz. Ancak bu bölgede doğru olan, işletmelerin sanayi atıklarını evsel atıklardan ayrı toplayarak bertarafını sağlaması. İş adamlarımızdan, esnaflarımızdan rica ediyorum. Lütfen çevreye saygılı ve duyarlı olalım. Bu çevre bize ve gelecek nesillere lazım. Sadece üreterek, ihracat yaparak İnegöl’ümüze katkı sağlayamayız. Temiz bir çevre ile geleceğin İnegöl’üne imza atmalıyız” dedi.

YENİ BİR SAYFA AÇILDI

Belirli aralıklarla sanayi bölgesinde temizlikler yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, “Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde Tehlikesiz Atık Toplama Merkezi oluşturduk. Bununla da yetinmeyip 153 hatlarımızı aradığınız takdirde atıkları ekiplerimiz gelip iş yerlerinden de alıyorlar. Buna rağmen çevrede gelişigüzel şekilde atılmış çöpler görmek, arsaların ve köşe başlarının çöplüğe dönüşmesi dünyaya mobilya ihraç eden İnegöl sanayisine yakışmıyor. Geçtiğimiz hafta sonu sanayi bölgesinde iş makineleri ve meydancılarımızla kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdik. Pırıl pırıl yen i bir sayfa açarken, Mobilyanın Başkenti İnegöl’ümüzü ülkemizin en temiz şehri unvanına da kavuşturmak adına tüm işletmecilerimizi bir kez daha çevre ve temizlik konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.