Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun yağmur yağışı uyarısı sonrası önlemlerini alan İnegöl Belediyesi, teyakkuzdaki ekipleri ile sahaya inerek çalışmalarını sürdürdü.

İnegöl Belediyesi ekipleri yoğun yağış sonrası hızlı bir şekilde gelen şikayetleri değerlendirerek BUSKİ ekiplerine destek olmak üzere sahaya indi. Araç ekipman ve personel desteği veren İnegöl Belediyesi, ekipleriyle birlikte yoğun yağış ile sonrası kapanan menfezlerin temizliği ile su basan bölgelerin tahliyesini sürdürdü.

İNEGÖL BELEDİYESİ 7/24 YANINIZDA

Türkiye'nin en ulaşılabilir kurumu olan İnegöl Belediyesi, vatandaşlara çağrıda bulunarak 153 ve 05301573000 WhatsApp Çözüm Merkezi hatları üzerinden 7/24 ulaşarak herhangi bir durumda sorunlarını iletebileceklerini bildirdi.