İnegöl Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. 2022 yılında 316 milyon TL olan tahmini bütçenin 2023 yılı için 683 Milyon TL olarak belirlendiği öğrenildi.

İnegöl Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü 14.30’da Belediye Ek Hizmet Binası meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban’ın şehir dışı ziyareti nedeniyle Meclisi Başkan Vekili Erdal Akkaya yönetti.

14 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısı, yoklama ve ardından Eylül ayı faaliyetlerinin yer aldığı sunum ile başladı.

Sırasıyla imar komisyonuna hava edilecek maddeler, imar komisyonundan gelen maddeler, plan ve bütçe komisyonundan gelen maddeler ve daire müdürlüklerinden gelen maddeler görüşülerek karara bağlandı.

2023 yılı performans programı 25 Ekim’de düzenlenecek olağanüstü meclis toplantısında karara bağlanacak.

2022 yılında 316 milyon TL olan tahmini bütçenin 2023 yılı için 683 Milyon TL olarak belirlendiği öğrenildi.