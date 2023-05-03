Oryantiring Türkiye Şampiyonası Finalinde boy gösteren İnegöl Belediyespor DOSTUM Oryantiring takımı hem kızlar hem erkekler kategorisinde dereceleri topladı. Milli takıma seçilen İnegöllü 4 sporcu, Türkiye'yi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil edecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyespor DOSTUM Oryantiring takımı, 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Burdur’da gerçekleştirilen Oryantiring Türkiye Şampiyonası Finalinde boy gösterdi. DOSTUM Oryantiring erkek takımı 16 yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. DOSTUM Oryantiring kız takımı ise 16 yaş ve 18 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

4 KUPA 13 MADALYA ALDILAR

4 Türkiye kupasıyla yarışmayı tamamlayan turuncu lacivertli sporcular ferdi olarak; 3 birincilik, 3 ikincilik, 7 üçüncülük madalyası alarak toplamda 4 kupa ve 13 madalyayla İnegöl’ü en iyi şekilde temsil ettiler.

Öte yandan, DOSTUM oryantiring takımından 4 sporcu sezon içerisinde gösterdikleri başarılar neticesinde milli takıma seçildi. Milli takıma seçilen sporcular; Gürhan Horasanlı, Aleyna Minden, Azra Coşkun ve Sudenaz Külah ülkemizi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil edecekler.