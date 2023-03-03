Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından deprem bölgesine maddi ve manevi yardımlar devam ederken, İnegöl Berberler ve Kuaförler Odası da, üyelerinin yaptığı maddi yardımların depremzedelere ve meslektaşlarına ulaşmasını sağlayarak bir nebze yaralara merhem olmaya çalışıyor.

Deprem bölgesinde depremzede ve kolluk güçlerinin saç sakal tıraş ihtiyacı karşılama adına Oda üyesi İbrahim Boy ve arkadaşları, Kahramanmaraş’ın merkezinde kurdukları çadırda berberlik hizmeti vermeye başladı. Görev yapan asker, polis ve görevlilere hizmet veren berberler, ayrıca çadır çadır dolaşarak yaşlı depremzedelere de hizmet ulaştırıyor.

Konu ile ilgili konuşan İnegöllü Berber İbrahim Boy, “Burada gerçekten berbere çok ihtiyaç var. Depremzede abilerimin amcalarımın kardeşlerimin hayır dualarını almak çok onur verici, müsait olan meslektaşlarımı buralara bekliyorum” dedi.