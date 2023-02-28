İnegöl’de erkek ve bayan kuaför fiyatlarına zam geldi. Oda Başkanı Erhan Güven yapılan zamla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan zamların Türkiye şartlarına bağlayan Başkan Güven, “Maliyetler artıyor, kiralar artıyor, elektrik su her şey aldı başını gidiyor. Bizlerde mecburen zam yapmak zorunda kaldık” dedi.

İnegöl’de 30 TL olan erkek sakal tıraşı 50 TL’ye saç kesimi ise 80 TL oldu. Bayanlarda ise Gelin başı 2 Bin TL saç kesimi ise 150 TL oldu. İnegöl Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erhan Güven yeni yapılan zamlarla ilgili açıklamada bulundu. Güven, “Öncelikle ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle 11 ilimiz etkilendi. Ben hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu 11 ilimizde depremden dolayı etkilenen esnaflarımız oldu. Bizler burada üyelerimizin destekleri bir yardım toplayarak buradaki meslektaşlarımıza gönderdik. Ayrıca 11 oda olarak birer adet tam teşekküllü çadır alınarak bölgeye gönderildi. Bu zam kararını aslında 1 Ocak 2023 tarihinde almıştık. Ancak hep erteliyorduk. Depremin olmasıyla 1 ay daha erteledik. Bugünden itibaren yeni fiyatlarımız geçerli. Vatandaş da kendisi açısında haklı, esnafta. Gerçekten artan maliyetler herkesi zor durumda bırakıyor. Ama sadece bu zamları yapan berberler değil, Türkiye’deki hayat şartları ve ekonomi göz önünde bulundurduğumuzda lokantacı, kahveci, giyim sektörü, yiyecek sektörü hepsi zam yapıyor. Üyelerimizin artan kiraları, elektrik, doğalgaz, aldıkları malzemeler maalesef çok artıyor. Bizde bu nedenle yeni zamlı tarifeyi uygulamaya başladık. Belki bizlere kızan, tepki gösteren vatandaşlarımız olacak, onlarda haklı ve kendilerine sonuna kadar hak veriyoruz. Fakat Türkiye’de şartlar ortada. Yeni fiyatlarımız belli oldu Sakal tıraşı 50 TL, Saç kesimi 80 TL Saç-Sakal ve yıkıma ise 150 TL oldu. Bayanlara hizmet veren bayan kuaförlerimizin fiyatları da değişti. Gelin Başı 2 Bin TL, Nişan başı Bin 500 TL saç kesimi ise 150 TL olarak belirlendi. Ben müşterilerimizin bizleri anlayışla karşılamalarını istiyorum. Esnafımıza ve müşterilerimize hayırlı işler bol kazançlar diliyorum” dedi.