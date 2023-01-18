Bu sezon 2.Amatör kümede mücadele edecek ve şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Cerrahspor, Recep Okumuş başkanlığındaki yönetim kurulu transfere hızlı başladı.

Alanyurtspor forması altında şampiyonluk yaşayan Alanyurtspor'un yabancı golcüsü Bouna Kante ve yine Alanyurtspor'un başarılı orta saha oyuncusu İran'lı Samad Razmjoubanehhour'u tranfer ederek sözleşme imzaladı.

2021-2022 sezonunda Erdemlispor ile 1.Amatör kümede, Bademlispor ile de 2.Amatör kümede, bu sezon da Alanyurtspor'da 1.Amatör kümede Şampiyonluk yaşayıp 23 gol atma başarısı gösteren Kante'yi ve daha önce Doğugücüspor forması giymiş ve bu sezonda da Alanyurtspor'da şampiyonluk yaşayan Samad'ı renklerine bağlayan Cerrahspor, transferlerin startını da vermiş oldu. 4 Şubat’ta başlayacak lig öncesi güçlü bir takım oluşturup şampiyon olarak 1.Amatör kümeye çıkmak istiyor.

Cerrahspor Başkanı Recep Okumuş ve yönetim kurulu; iki ismin transferinde yardımcı olan, büyük özveri gösterip kolaylık sağlayan Alanyurtspor Başkanına teşekkür etti.