Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzeri Deydinler kavşağında meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Ümit K.(50) yönetimindeki 16 AOD 991 plakalı motosiklet, Deydinler yolundan Çevre yoluna çıkan sürücü Hamza Y.(31) yönetimindeki 16 AUH 013 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Hüseyin K.(52) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.