Parti binasında açıklama yapan Melis Veliye Uzgel, "Kiminiz beni Melis, kiminiz Veliye diye tanıyor. Ben bu partinin, Cumhuriyet Halk Partisinin emekçisi Melis Veliye Uzgel. Her biriniz, beni dinleyenler hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere simam siz basına yabancı gelmemekle beraber bu sefer kıymetli bir görevin icrası için adaylığımı açıklamak adına karşınıza çıkmış bulunuyorum. Ülkemizin toplumsal hayatında büyük bir devrim yaratmış kurucumuz, atamız Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bizlere biz kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkının gururuyla karşınıza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce şunları ifade etmek istiyorum. Bursa’nın makus kaderini değiştirip kazanan Mustafa Bozbey'i, partililerimizi, tüm Türkiye’de havayı değiştiren; kendisine verilen krediyi sonuna kadar cumhuriyetin, halkın lehine kullanacağından hiç şüphem olmayan Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermişleri canı gönülden tebrik ediyorum. Bizler artık Bursa’da yüzümüz gülerek uyanıyoruz. Sabahları işe giderken Uludağ’a baktığımda sanki daha da yeşil daha da güzel tertemiz heybetiyle ve beyazdan daha temiz güzelliğiyle bana bakıyor. Önümüzde bir seçim var. Daha öncesinde birçok seçime girmiş, katılmış, çalışmış tecrübeli bir emektar kardeşiniz olarak bu sefer de İnegöl Kadın Kolları Başkanlığı için ekibimle birlikte karşınıza çıkmış bulunuyoruz. İşte bu aday yönetim kadrosunun misyonuyla ve vizyonuyla güzelliğin iyiliğin duruşun ticaretin kalbi İnegöl için canhıraş çalışacağımdan hiç şüpheniz olmasın. İşte kurduğumuz bu tecrübeli genç kadın kadrosuyla beraber daha çok başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Bugün İnegöl’de, partimde seçilmiş olan son Gençlik Kolları Başkanı olarak karşınızda bulunuyorum. Daha öncesinde yaptığımız çalışmaların katkıların meyvesini henüz yeni yediğimiz şu dönemlerde sizlere geçmişimden süslü kelimelerle bahsetmekten çok seçimi kazanmış bir Bursa halkının temennisi olacak bir Kadın Kolları Başkanı adayı olarak karşınıza çıkmaktan ekibim ve şahsım adına gurur duyuyorum. Demokratik seçim ortamında saygıdeğer öğretmenim Emine Asuman Yaka’ya başarılar diliyor göstermiş olduğu cesaretten ötürü kendilerini kutluyorum. Girmiş olduğumuz son belediye seçimlerinde meclis üyesi adaylığında da kendisi için çalışmaktan büyük bir zevk aldım. Kendisinin adaylık basın açıklamasına katılmaktan mutlu olmuştum. Fakat şuan yanımda da görmek isterdim. Bir bütünlük sağlaması adına. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi milliye ruhuyla kurulmuş yılmak nedir yorulmak nedir bilmeyen bir parti değil aksine bir ruhtur ruhhh. İşte bu temel saç ayağında bilmemiz gereken ilk konu umudunu yitirmemektir. Ben, ekibim birkaç genç birkaç kadın seçimden önce de bu alanda şu gördüğünüz yolda 20 kişi de yürüdük; seçimi kazandığımız gün binlerce insana sarılarak da yürüdük. İyi zamanların dostu değil kötü zamanların destekçisi olan yılmak nedir bilmeyen bu ruhla beraber ekibim sahip olduğu elverişli; tüm akademik donanımıyla, halka yansıyan şekliyle, çözüm odaklı arayışlarıyla ve en önemlisi çalışkanlığıyla öne çıkacaktır. Ter dökecektir. Kadın Kollarının ne demek olduğunun farkındayım. Üstleneceğim bu önemli görevin hem geçici olduğunu hem geleceğe daha iyi temeller atmak için bir fırsat olduğunu biliyorum. Partimizin tüzüğüne uygun etik bilen insanlar olarak kimileri gibi sen bu partiye yeni geldin sen onu başaramazsın sen bucusun ocusun denilen ortamdan ziyade herkesi kabullenecek, kucak açacak partimizi hep beraber daha güzel günlere taşıyacağımıza daha öncesinde nasıl parti için eşimizden, işimizden, sevdiklerimizden, hayatımızdan ödün verdiysek şimdi de bunu başaracağımıza eminim. Çünkü halen daha gencim. İdeallerim var. Saygım var. Sevgim var. Bilgim var. En önemlisi sapasağlam bir kadrom var kadrom. Kadın Kollarından fitneyi fesatı uzak tutacak tam tersine kadınlara kadın dayanışmasının ne anlama geldiğini hissettireceğiz. İşte tam bu zamanda partimizin biz kadınlara olan ihtiyacının farkında olarak partimize küskün kadın üyemizi bırakmayacak kapı kapı dolaşacak, zilleri çalacağız. Aramıza yeni isimleri nitelikli bir nicelikle katacağız. Her birinize teşekkür ederim dinlediğiniz için ayağınıza sağlık." dedi.

Muhabir: Murat Avcı