İnegöl'de 2 intihar şoku

İnegöl'ün 2 ayrı noktasında meydana gelen olayda tarım ilacı ve fare zehri içen 2 kişi hastanede tedavi altına alındılar.

İlk olay kırsal Deydinler mahallesinde meydana geldi. Bunalıma giren Erdal O.(56), tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Fenalaşan adam özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

İkinci olay ise Hamidiye mahallesinde bir evde meydana geldi. Cihat A.(52) Bunalıma girip fare zehri içti. Fenalaşan adam özel araçla İnegöl deki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Her 2 şahsın da hastanelerde tedavisi sürüyor.