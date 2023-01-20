İnegöl’de Millet İttifakı’nı oluşturan 6 siyasi partinin ilçe başkanı sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Demokrat Partisi İnegöl İlçe Başkanı Murat Balakuş’un davetiyle bir araya gelen ilçe başkanları, gerçekleştirdiği toplantıda İnegöl’ün sorunları ve çözüm önerileri ve seçim güvenliği konuşuldu.

İlçe başkanları adına açıklamalarda bulunan CHP İnegöl İlçe Başkanı Kemal Torun “İnegöl’ün sorunlarını değerlendirdik, önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmaların nasıl yürütüleceği ile bir problem çıkmaması için nelere dikkat edilmesi gerektiği ile alakalı fikir alışverişinde bulunduk.”

İNEGÖL’ÜN SORUNLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİK

“İnegöl’ün sorunlarının neler olduğu, bu sorunların çözümünde önerilerin ortaklaştırıp altılı masa ittifakı perspektifi içinde bir araya geldik. “

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

“Geçtiğimiz günlerde partimizin bir yemeği oldu, ilçe başkanlarımızda katılım gösterdi. Altılı masa olarak iktidar yoluna çıktık, emin adımlarla yürüyoruz. İktidar mutlaka değiştirilecek, ülkemizde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecektir. Masada bulunan 6 arkadaşımız herkes aynı doğrultuda önce sandık güvenliği, İnegöl’ün sorunları, ülkemizin sorunları ile alakalı önümüzde çalışma programı var. Bu süreci hep birlikte yürüteceğiz sizlerden de önerilerinizi bekliyoruz. Bu toplantıları gerçekleştireceğiz ve somut adımlar atacağız. “