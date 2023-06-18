İnegöl'de can pazarı

Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Babasultan mahallesi girişi mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Feyzulllah Y. Yönetimindeki 52 AEB 318 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralanmazken, araçtaki yolcular Bekir Y(17)., Demet Y.(28) Ve Coşkun Y.(56) yaralandı. Araçta sıkışan 3 kişi olau yerine sevk edilen İtfaiye Arama kurtarma ve 112 ekiplerince kurtarıldılar. 3 yaralı da Ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.