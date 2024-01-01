Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada kasisten hızla geçen motosiklet devrilerek sürüklendi; sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında İnegöl'ül kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy mahallesine seyir halinde olan sürücü Feridun Y.(26) yönetimindeki 16 SF 462 plakalı motosiklet, kasisten hızlı geçince sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosiklet 20 metre sürüklendi. Motosikletten düşen genç ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.