İnegöl de bıçaklı hırsızı gören kadın çocuğu ile balkondan atladı

Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen olayda evine bıçaklı hırsız giren kadın çocuğu ile balkondan atlayarak yaralandı. Hırsız kaçarak kayıplara karıştı.

Olay saat 12.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Demirel sokaktaki 2 katlı binanın 2. Katında meydana geldi. 2. Katın dairesine kapıyı zorlayarak giren hırsız evde yaşayan Suriye uyruklu Meryem Elneccar(35) görünce bıçakla üzerine yürüdü. Büyük korku yaşayan kadın çocuğunu alıp balkona çıktı. 3 yaşındaki Muhammed isimli çocuğunu kucağına alan kadın yaklaşık 4 metre yükseklikten toprak üzerine atladı. Hırsız kaçarak kayıplara karışırken, yaralanan kadını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Yaralı kadın ve oğlu, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.