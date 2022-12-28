Hamidiye mahallesinde meydana gelen olayda yolda hareketsiz bulunan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Hamidiye mahallesi Pazar sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Vatandaş, durumu 112'ye bildirdi. Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Telat Akrenoğlu(53)'nu ambulansa alıp, kalp masajı yapmaya başladılar. Hastaneye getirilen şahıs, doktoların dakikalarca yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.