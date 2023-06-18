Mahmudiye mahallesinde meydana gelen olayda ziyaret ettiği işyerinde hayatını kaybetti.

Olay Mahmudiye mahallesi Şen sokakta faaliyet gösteren bir işyerinde meydana geldi. Yıldırım P.(50) arkadaşını işyerinde ziyaret etti. Bir süre sonra fenalaşan adam yere yığıldı. Durumu gören işyeri çalışanları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hareketsiz yatan adam, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.