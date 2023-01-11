Vurguncuların ve ev sahiplerinin kiralık ev fiyatlarını fahiş derecede artması vatandaşın belini büküyor. Son olarak İnegöl’de bir daire için yayınlanan ilan ise pes dedirttirdi. İlanda 4.500 TL kira istenen evin bakımsız ve pis hali sosyal medyada tepki topladı.

Son aylarda kurun yükselişi, enflasyonun artması, art arda gelen zamlar derken konut fiyatları ve ev kiralarında da ciddi bir artış görüldü. Milyonlarca insan ev alamamaktan ya da uygun fiyata daire kiralayamamaktan şikâyet ederken, bir internet sitesinde yer alan ilan görenleri hayrete düşürdü.

FOTOĞRAFLAR ŞOKE ETTİ

İnegöl’de olduğu öğrenilen bir daire, 4.500 TL'den ilana konuldu. Dairenin fotoğrafları ise ilanı görenleri şoke etti. Art arda sıralanan görsellerde evin inşaattan farksız olduğu, kapı ve pencerelerinin kırık olduğu görüldü. Ayrıca tuvalet dâhil evin her noktasının pis olması da ilanı görenlerin dikkatinden kaçmadı.

KİŞİ SAYISI FARK ETMEZ!

Öte yandan ilanın açıklamasında 2+1 daire olduğu belirtilirken, dairenin sadece bekârlara verileceği ve evde kalacak kişi sayısının fark etmeyeceği belirtildi.