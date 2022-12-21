İnegöl de nefes kesen kovalamaca... Bavul dolusu uyuşturucu madde ele geçirildi

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu film sahnlerini aratmadı. Ekiplerin dur ihtarına uymayıp kaçan şüphelinin, araçlara çarparak kaçtığı ve yakalandığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Yakalanan şahsın aracında bavul dolusu uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'dan İnegöl'e 34 FEM 434 plakalı hafif ticari araçla yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İnegöl Emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçtiler. Narkotik ekipleri, aracı İnegöl girişinde takip etmeye başladılar. İnegöl girişinde ise karayolu ekiplerce kapatıldı. Durmayan araç sürücücü yan yola girip polis ekiplerinin araçlarına çarptı. Kazaya rağmen geri manevra yapan şüğpheli, karayoluna çıkıp ters yöne hızla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin havaya uyarı atışına rağmen kaçmaya devam eden şüpheli, Kalburt deresi kenarında araçtan inip bavul dolusu uyuşturucu maddeyle yaya olarak kaçarken yakalandı. Kovalamaca anı ve şüphelinin yakalanma anı kameraya yansıdı.