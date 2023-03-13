Ramazan ayında bolca tüketilen pidenin fiyatları merak konusu oldu. Pide almak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında pide fiyatlarını araştırıyor. Peki, İnegöl’de pide fiyatları ne kadar? İnegöl’de pide fiyatları belli oldu mu?

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi cepleri yakacak gibi duruyor. İnegöl’de 380 gram sade ramazan pidesi 12,50 TL’den , yumurtalı susamlı ramazan pidesi ise 15 TL’den satışa çıkması bekleniyor. Yarın komisyondan alınacak karar sonrası fiyatın açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 340 gram ramazan pidesi 6 TL’den satışa çıkmıştı.