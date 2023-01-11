İnegöl-Oylat yolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil direğe çarpıp şarampole uçtu, sürücüsü yaralandı.
Kaza İnegöl-Oylat yolu üzeri kırsal Gündüzlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl den Saadet mahallesine seyir halindeki sürücü İrfan Y.(58) yönetimindeki 16 KH 553 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki enerji nakil hattı direğine çarpıp yaklaşık 50 metre şarampole uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.