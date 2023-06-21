150 polisle 'Huzur İnegöl' uygulamas

Emniyet Müdürlüğü şüpheli şahıslara yönelik 'Huzur İnegöl' uygulaması gerçekleştirdi. 150 polisin görev aldığı uygulama da aranan şahıslar da yakalandı.

Ekipler, Ahmet Türkel Çevre yolu Cerrah kavşağı, Mimar Sinan bulvarı, Alanyurt yolu, İnegöl Caddesi olmak üzere şehrin önemli noktalarında araç ve şüpheli şahısları incelediler. Uygulama kapsamında Kafeler ve alkollü mekanlarda denetlendi. Uygulama noktalarında araçlar didik didik aranırken, sürücü ve şahısların GBT sorgulaması yapıldı. Ekiplerden kaçmaya çalışan şahıslarda kovalamaca sonucu yakalandılar.

POLİSİN KEDİYLE SINAVI

Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde uygulama yapan ekipler ise durdurulan aracın motor kısmına giren kediyi çıkarmak için yoğun uğraşı verdiler. Ekipler, 16 AZD 036 plakalı otomobili durdurdular. Sürücünün sorgulaması yapıldığı sırada uygulama noktasından geçen bir kedi aracın altından motor kısmına girdi. Ekipler, kaputu açıp kediyi çıkarmak için yoğun uğraşı verdiler. 10 dakika süren çalışma sonucu kedi motor kısmından çıkarak kaçtı.