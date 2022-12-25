İnegöl'de okul, cami ve işyerleri olmak üzere 1 ayda 11 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 1 ay içerisinde okul, cami ve işyerleri olmak üzere 11 ayrı noktadan yaklaşık 100 bin TL değerinde malzeme ve para çalan Ali Y.(22) isimli şüpheliyi 111 güvenlik kamerasını inceleyerek tespit ettiler. Şüpheli, polis ekiplerince Ertuğrulgazi mahallesindeki evinde kıskıvrak yakalandı.

Sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edilen şüpheli Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.