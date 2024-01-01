Bursa İnegöl Süleymaniye mahallesinde meydana gelen kazada devrilip otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Süleymaniye mahallesi Altıeylül caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Muhammed Ö.(15) yönetimindeki 16 AYA 600 plakalı motosiklet, sürücüsünün kotrolünden çıkarak devrilip sürüklendi. Sürüklenen motosikletin sürücüsü, karşı yönden gelen sürücü Aydın M.(39) yönetimindeki 16 BAR 920 plakalı otomobilin altına girdi. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.