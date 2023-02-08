Deprem yaralarını sarmak için gece gündüz demeden mücadele veren İnegöl depremzedelere ev sahipliği yapmaya da başladı. Dün Kahramanmaraş’tan gelen 35 kişilik grup Gazelli Derneği’nin sponsorluğunda İnegöl'de ağırlanmaya başlarken, Gaziantep’ten 2. Kafileyi almak için Kafkasspor otobüs tahsis etti.

7’den 70’e sorumluluk alan İnegöl halkı yaptığı yardımların dışında depremzedelere ev sahipliği yapmak içinde kolları sıvadı. İlk adımı atan Gazelli Köyü Derneği, Kahramanmaraş’ta ulaştığı 35 kişilik grubu İnegöl’e davet etti. 35 kişilik depremzede grubu dün gece İlçeye giriş yaptı. Akşam yemeği yedirilen grup, otelde misafir edilirken ailelerin bugünden itibaren evlere taşınacağı bilgisine ulaşıldı.

Bu arada depremzedelere kucak açan İnegöl’den 2. Bir hamle geldi. İnegöl Kafkasspor Gaziantep’e otobüs gönderdi.

Diğer yandan birçok vatandaş köylerinde boş olan evlerini tahsis edebileceklerini belirterek “biz hazırız” mesajları yayınlamaya başladılar.