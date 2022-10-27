Bursa Büyük Erkekler Basketbol Ligi 3. Haftası İnegöl Derbisine sahne oldu. İnegöl’ü basketbolda temsil eden İmider Atlas Spor ile İnegöl Belediyespor’un Yenice Spor Salonunda karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk periyodu 26-12 İmider Atlas Spor’un üstünlüğü ile tamamlandı. 2. Periyotta daha dengeli bir oyunun olduğu mücadelenin ilk yarısı 43-27 tamamlandı. 3. Periyoda hızlı başlayan İnegöl Belediyespor farkı 8 sayıya kadar indirdi. Sonrasında tekrar toparlanan İmider Atlas Spor farkın daha fazla azalmasına müsade etmedi ve 3. Periyot 59-47 İmider Atlas Spor üstünlüğü ile geçildi. Maçın Son çeyreği de İmider Atlas Spor’un kontrolü altında geçti ve maçı İmider Atlas Spor 80-61 kazandı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan İmider Atlas Spor Kulüp Başkanı Çağdaş Çelik “Bu akşam İnegöl’ü basketbolda temsil eden iki kardeş kulübün mücadelesi vardı. Son derece centilmen bir havada geçen maçı takımımız kazandığı için mutluyuz tabii ki grupta üçte üç yaparak liderliğimizi sürdürdük haftaya cuma günü 4 Kasım’da İnegöl‘de yine grubumuzun güçlü ekiplerinden Vatanspor ile karşılaşacağız amacımız bu maçıda kazanarak dörtte dört yapmak sahada mücadele eden tüm teknik ekip ve sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Biz İmider Atlas Spor olarak İnegöl‘de sporun yaygınlaşması ve gelişmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz bugün de takımımıza 15 yaşındaki genç bir basketbolcu kardeşimizi dahil ettik ve yaklaşık 20 dakika sahada kaldı. Kendisini tebrik ediyorum çok başarılı bir oyun çıkardı kendine güveni yerindeydi biz spor okullarımızda yetiştirdiğimiz genç sporcularımıza bu şekilde şanslar tanımaya devam edeceğiz bu tarz hamlelerimiz ilerleyen maçlarımızda da olacaktır.” dedi.