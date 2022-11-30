İnegöl Devlet Hastanesi Nakil Ambulansı şoförü Murat Balcı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza 24 Kasım günü Seydikemer Sarıyer mahallesinde meydana geldi. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle, yolun kayganlaşması sonucu Murat Balcı’nın(45) kullandığı kamyon şarampole devrildi. kamyon sürücüsünü sıkıştığı araçtan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer itfaiye Gurup Amirliğine bağlı ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesine alınan Balcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 gün sonra kurtarılamadı.

Balcı’nın cenazesi Nakil Ambulans şoförlüğü yaptığı İnegöl Devlet Hastanesine getirilerek helallik alındı. Yakınları ve mesai arkadaşları Balcı’nın cenazesine sarılarak ağladılar.

Yapılan duanın ardından cenaze, öğle namazında defnedilmek üzere Bursa Odunluk merkez camiine götürüldü.