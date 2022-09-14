İnegöl Devlet Hastanesinde aylardır yaşanan o bölümdeki doktor sorunu da çözüldü. Aylardır hasta kabulünün olmadığı Cildiye bölümüne, doktor ataması yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, "Mecburi hizmet kurasında İnegöl Devlet Hastanesine 25 pratisyen hekim ataması yapıldı. İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğüne 4 pratisyen hekim ataması yapıldı. İnegöl Acil Sağlık Hizmetlerine 3 pratisyen hekim ataması yapıldı. Bunların hepsinin başlaması bekleniyor. Ama görevlere başlamalarının en erken Kasım 2022 olması ön görülüyor. Eş durumu mazereti nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesine 1 Cildiye uzmanı hekim ataması yapıldı. Ağrı Doğubeyazıt’tan gelecek hekiminizin, oradaki idarenin tasarrufu nedeniyle en erken Kasım 2022’de başlaması bekleniyor." dedi.