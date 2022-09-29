İnegöl Ağız ve Diş Hastanesinde meydana gelen olayda hastane temizlik görevlisi kadın ilaç içerek intihar girişiminde bulundu.

Olay Alanyurt Esentepe mahallesinde faaliyet gösteren Ağız ve Diş Hastanesinde görevli temizlik personeli G.O.(32), evinde çok sayıda hap içerek işe gitti. Hastanede fenalaşan kadını görenler durumu polis ve 112’ye bildirdi. Kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.