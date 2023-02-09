Bursa Memur Sen ve Kızılay ortaklığında depremzedeler için toplanan 5 bin adet battaniye deprem bölgesine gönderildi.

2 bin 290 tane battaniyenin İnegöl Diyanet-Sen tarafından toplandığını ifade eden İnegöl Diyanet-Sen Başkanı Sedat Kaya, “Memur Sen ve Kızılay ortaklığında başlatılan sıfır battaniye kampanyasına İnegöl halkımız ve Din görevlilerimiz çok teveccüh gösterdiler. Allah hepsinden razı olsun. Özellikle yurtdışında olan dostlarımız da battaniye kampanyamıza çok destek oldular. Allah hepsinden razı olsun. Durmak yok yaraları sarmaya devam. Din görevlileri bu aziz milletin hizmetkarıdır. Hali hazırda 3 bin 48 Din görevlisi de deprem bölgelerinde cenaze işleri ve arama kurtarma da çalışmaktadırlar. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbimiz böyle afetlerin tekrarından muhafaza eylesin” dedi.