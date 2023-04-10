İnegöl Eğitim Bir Sen Temsilciliği tarafından “Geleneksel Sahur Buluşmaları” etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen “Geleneksel Sahur Buluşmaları” etkinliğine Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Başkan Yardımcıları Sinan Aktaş ve Mehmet Ali Akiş, İlçe Mili Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çelebi, Sendika üyesi kurum yöneticileri, iş yeri temsilcileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları Mado Cafe’de bir araya geldi.

Dua yapıldıktan sonra söz alan İnegöl Eğitim Bir Sen Temsilcisi Serdar Yücel, “Bildiğiniz üzere Sinan başkanımızın döneminde başlanan Sahur Buluşmaları Etkinliğini yeni yönetim olarak bizlerde imkânlar dâhilinde devam ettirme gayretinde olacağız. Malumunuz üzere 6 Şubat günü ülkemizin 11 Şehrinde çok büyük bir deprem oldu. Asrın felaketi olan bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, geride kalanlara da sabırlar diliyorum. Felaket sonrası yaraların sarılması noktasında Eğitim Bir Sen ve Memur Sen olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Birçok üyemiz vefa ekiplerinde görev alarak yardımların bölgeye ulaşmasında büyük çaba sarf ettiler. Bu felaketin izlerinin silinmesi için Gayret ve çaba gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum. Sendikal çalışmalar kapsamında İnegöl Eğitim Bir Sen olarak her türlü karalama ve iftira kampanyasına rağmen teşkilatımız dimdik ayakta durmaktadır. Üye sayısı kapsamında En yakın rakibimizle olan farkımız her geçen gün artmaktadır. Bu teşkilatın bir neferi olarak; hepinizin göstermiş olduğu dik duruştan ötürü sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğitim Bir Sen olarak; öğretmen, genel idare personeli, yardımcı hizmetler personeli ve akademik personellerin sorunlarının çözümü noktasında çalışmalarımız sürmektedir. Bu noktada şunun altını çizerek ifade etmek istiyorum ki Sorunları çözende, çözecek olanda yine Eğitim Bir Sen olacaktır arkadaşlar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sözlerime burada son verirken sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Şu mübarek Ramazan Ayında, Rabbim yapmış olduğunuz bütün ibadetlerinizi, hayır hasenatınızı kabul eylesin. Bizleri bugün burada yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Geceniz hayr olsun, Allah’a emanet olun” Dedi.

SORUNLARI GÖREN DE, ÇÖZEN DE, ÇÖZECEK OLAN DA BİZİZ!

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar ise, “Bugüne kadar değerlerimizden ilkelerimizden taviz vermedik, bugünden sonra da ilkelerimizin ışığında, istikamet üzere yürümeyi sürdüreceğiz. Emek mücadelemizi özgürlük mücadelemizden hiç ayırmadık, bir birinin mütemmimi olarak görmeye ve ayırmamaya devam edeceğiz. Biz alınmış olan hakların, hayata geçirdiğimiz “kazanımların altında yerimiz, terimiz, imzamız var” derken bazıları hamaset olarak algılıyor ama biz hakikatin her fırsatta kayda geçmesi için söylüyoruz, söylemeye ve kazanımlarımızı arttırmaya devam edeceğiz. Bugün burada sahur vaktinde Eğitim-Bir-Sen Bursa1 Nolu Şubemizin İnegöl Yönetici Buluşmamızı gerçekleştirdik. Duruşumuz belli kararımız net. Milli iradenin, İstikrarın yanında olacağız yine. Katılımlarından dolayı Şube Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerine, İlçe Başkanımız ve Yönetimine, Yöneticilerimize üyelerimize ve misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim adımlarımızı bereketlendirsin ayaklarımızı ahdimiz ve kardeşliğimiz üzere sabit kılsın; birlik-beraberlikten ayırmasın inşallah” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sahur programı sona erdi.

MURAT ERDOĞAN