Deprem felaketinin ardından depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına devam eden İNDAK ekipleri, depremin 222. saatinde Melike İmamoğlu'nun enkaz altından kurtarmayı başardı.

Arama kurtarma çalışmalarına depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta devam eden İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ekipleri depremin 10. gününde bir binada ses tespit etti.

Alınan ses sonrası kurtarma çalışmalarına başlayan İNDAK ekiperi saatler süren çalışmanın ardından isminin Melike İmamoğlu olduğu açıklanan 42 yaşındaki kadını enkaz altından kurtarmayı başardı.

Uzun süren kurtarma çalışmasının ardından enkaz altından çıkarılan Melike İmamoğl'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, Melike İmamoğlu tedavisi için hastaneye sevk edildi.