İmider Atlas Spor Bursa Büyük Erkekler Basketbol Ligindeki ilk grup maçında İnegöl Yenice Spor Salonunda ağırladığı Elit Akademi Spor Kulübünü 78-52 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Maçın başından sonuna oyunun kontrolünü elinde bulunduran İmider Atlas Spor ilk periyodu 18-12 önde kapattı. 2. Periyotta ise savunmayı sertleştirip hızlı hücumlarla oyunun temposunu arttırdı ve ilk yarıyı 40-20 önde kapattı. Maçın 3. ve Son çeyreğinde oyunun temposunu kontrol edip yönlendiren temsilcimiz maçtan 78-52 galip ayrıldı. Maçla ilgili açıklamalarda bulunan Basketbol Şube Sorumlusu Eyüp Selçuk Bozoklu “ Kulübümüz bu sene yeni kuruldu iyi bir oluşumla ve sağlam bir alt yapı kurarak ilerliyoruz. Bugün kulübümüz için tarihi bir gün kulübümüzün ilk resmi maçı ve bu maçtan galibiyet ile ayrılmak çok önemliydi. Hem sezona hem kulübümüzün tarihine galibiyet ile başladık başta teknik ekibimize ve oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum keyifli bir maç ve güzel bir oyun ile kazandık. Bundan sonraki maçlarımızda da inşallah iyi sonuçlar almak için mücadele edeceğiz” dedi.