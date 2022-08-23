İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği, Acara Özerk hükümetinin daveti üzerine gittiği Gürcistan’da yaptığı gösterilerle izleyenleri büyüledi. 4 gün süren etkinlikler sonrası hükümet başkanı Tornike Rijavadze ile bir araya gelen İnegöl heyeti, spor ve folklor ekiplerinin kamp yapması için arsa talebinde bulundu. Dernek Başbakanı Mennan Portakal, gezi sırasında büyük bir ilgiyle karşılandıklarını belirterek ezber bozduklarını söyledi.

Batum’a bağlı yayla bölgelerinde 4 gün süren uluslararası festivalin konuğu olan İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği, 10-18 yaş grubu ekipleriyle gösteriler yaptı.

Devlet erkanının yoğun ilgi gösterdiği festivalde İnegöl ekibi yaptıkları şovlarla ayakta alkışlandılar. Festival boyunca özel olarak ilgilenilen İnegöl ekibi Başbakanlık konutunda da ağırlandı. Acara Özerk Hükümet Başbakanı Tornike Rijavadze’nin konuğu olan İnegöl heyetinde İnegöl Belediye Başkan vekili Rıdvan Kocaağa, Bursa Büyükşehir Belediye Encümeni Recai Baykan, Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyon Başbakanı Ömer Faruk Demirtaş, İnegöl Kafkas Folklor Kültür Derneği Başkanı Mennan Portakal ve İnegöl Belediye Meclis üyeleri Cemal Aktürk ve Fahrettin Baykan’da hazır bulundu.

Kafkas Kültür derneklerinin faaliyetlerinin konuşulduğu ziyarette Acara Özerk Hükümetinden sıra dışı bir talepte bulunuldu.

Dernek Başkanı Mennan Portakal, son yıllarda kurumsal yapılanması ile dikkat çeken İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği ve Kafkasspor için arsa talebinde bulundu. Batum bölgesinde ki yaylalarda otel ve futbol sahalarının yapılacağı bir kamp alanı inşa etmek istediklerini belirten Başkan Portakal, bu konuda hükümetten destek talebinde bulundu.

Ziyarete ilişkin bilgiler veren Başkan Portakal, “Üst düzey karşılama ve ilgi gördüğümüz bir organizasyon oldu. 4 gün boyunca ekiplerimiz, Batum bölgesinde yaşayan halklara unutamayacakları gösteriler sundular. Gösterilerimizi hükümet Başkanımız , bakanlarımız, milletvekillerimiz, Başkonsolosumuz be belediye başkanları da izledi. Öylesine samimi bir ortam oluştu ki bizlerde bazı taleplerde bulunduk. Bunlardan biri de Fenerbahçespor Kulübü’nün yaptığı Topuk Yaylasına benzer bir projeden bahsettik. Sağ olsunlar hükümetimiz bu önerilerimizi dinleyip not aldılar. Eğer bu konuda bir adım atılırsa çok minnettar oluruz” diye konuştu.

Festivale destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ile sponsor olan işadamlarına teşekkür eden Başkan Portakal, “ Bursa ve İnegöl’den çok güzel destekler alarak Batum’a gittik. Bize katkı sunan herkese minnettarız. Bir teşekkürümüzde Acara Özerk Hükümet Başkanımız Tornike Rijavadze ve hükümetinin değerli bakan, milletvekili ,belediye başkanları ve başkonsolosumuzadır. Çünkü bizi orada evimizde gibi hissettirdiler. Kendimizi yabancı hissetmediğimiz bir ortam oluşturdular. Türkiye-Gürcistan arasında yaşanan bu dostluğu bizler arttırmak istiyoruz. Biz sadece 2 dost devlet değil, ayrıca akrabalık bağlarımızın olduğu bir yapı içerisindeyiz. Bu bağın güçlenmesi noktasında bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada elimizi taşın altına sokacağız." diye konuştu.

Başkan Portakal heyette yer alan İnegöl protokolüne de teşekkürlerini sundu.