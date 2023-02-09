Malatya'da enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara İnegöl’den katılan ekiplerin de olduğu bir çalışma başarıyla sonuçlandı.

Malatya'da süren enkazdan kurtarma çalışmasında iki kardeş sağ olarak kurtarıldı.

İnegöl’den çalışmalara katılan ekiplerin de bulunduğu kurtarma çalışmasında depremin 81.saatinde önce küçük Furkan enkazdan çıkarıldı.

Ağabeyi ve annesini bulmak üzere devam eden çalışmalarda ise abisi Doğukan da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Çalışmada kardeşlerin kedileri de enkazdan çıkarıldı.

Anne için çalışmalar devam ediyor.