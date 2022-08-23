İnegöl Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasının bina satış ihalesi, teklif sahibi bedeli ödeyemeyince iptal olmuştu. 8 Haziran’da 12 milyon bedelle daha önce satışa çıkan Ekmek Fabrikası şimdi 30 milyon TL tahmin edilen bedelle 13 Eylül 2022 tarihinde yeniden ihaleye çıkıyor.

İPTAL OLMUŞTU

8 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen İnegöl Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasının satış ihalesine 12 teklif gelmiş 2 teklifte eksik evrak olduğu için ihaleye katılamamıştı. Kapalı zarf usulü olarak gerçekleşen tahmini satış bedeli 12 milyon TL belirlenen ihalede Belediye Halk Ekmek Fabrikası 34 milyon 100 bin TL ile satılmıştı. En yüksek teklif sahibi 34 milyon 100 bin TL’lik rakamı ödeyemeyince ihale iptal oldu.

13 EYLÜL’DE İHALE EDİLECEK

İnegöl Belediyesi yeniden ihaleye çıkarıyor. Belediye Encümenince ihale 13 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’da kapalı zarf usulüyle yapılacak.

İKİ ARSA DAHA SATILACAK