İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Caddesi ile Kasımefendi Caddesi üzerinde yakaladıkları 2 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Orhaniye Mahallesi Karamahmet Petrol önünde şüphe üzerine R.K. (31) isimli durdurmak istedi. Kaçan şahıs kısa sürede yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 2.35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.
Emniyet ekipleri Cuma Mahalllesi Kasımefendi Caddesi üzerinde M.A.(35) isimli şahıs yakaladı. Şahsın üzerinden 1,07 gram Bonzai ve 0,62 gram Gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.