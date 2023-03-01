İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban deprem bölgesinde gördüklerini ve İnegöl’ün süreçte nasıl başarılı çalışmalar yaptığı hakkında bilgilendiren açıklamalarda bulundu.

İnegöl Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yeni belediye binası içinde bulunan meclis salonunda gerçekleşti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban deprem bölgesinde gördüklerini ve İnegöl’ün süreçte nasıl başarılı çalışmalar yaptığı hakkında bilgilendiren açıklamalarda bulundu.

İLK YARDIM BİLGİSİ ÇOK ÖNEMLİ

“İnegöl olarak önemli bir sınav verdik. Yaşanan depremler küçük kıyamet gibiydi, 14 milyon insanı direk etkileyen depremden bahsediyoruz. İnegöl İNDAK ekibimiz depremi duyar duymaz sabah saat 06.00 sularında hazırlıklarına başladı ve sabah 8 gibi yola koyuldular. İlk başta en önemli hizmet bu olsa gerek. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum, arama kurtarma bilgisi öğrensinler en azından ilk yardım bilgisi öğrenmek çok önemli.”

ÇADIR KONUSUNDA ÖNÜMÜZE ÖDEV KOYDUK

“İNDAK ekibimiz bölgede yaptığı çalışmalarda 13 vatandaşımızı enkazdan sağ olarak 99 vatandaşımızı ise enkaz altında cansız bedenlerine ulaştı. Kriz yönetimi olarak buradan ciddi dersler çıkardık. Çadır konusunda İnegöl Belediyesi olarak önümüze ödev koyduk.”

İNEGÖL OLMASI GEREKTİĞİNİ YAPTI

“Deprem anından itibaren İnegöl yağmur oldu bölgeye yağdı resmen. Bundan dolayı hayırseverlerimize, vatandaşlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. İnegöl olarak olması gerekeni yaptık. “

725 ARAÇ YOLA ÇIKTI

“725 adet yardım ile alakalı araç yola çıktı 2. Günden itibaren. Bölgede sıcak yemek konusunda çalışmalar başlattı. Verenin malı eksilmedi, hatta çoğaldı, Allah katında karşılıklarını alacaklar inşallah.”

2876 DEPREMZEDE İNEGÖL’E GELDİ

“Kayıtlı olarak 2876 depremzede İnegöl’e geldi. Bu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz.”

İNEGÖL GARİBAN DOSTUDUR

“Evliya çelebinin 1600’lü yıllardaki seyahatnamesinde İnegöl gariban dostudur diye bir ifade var. Aradan geçen onca yıla rağmen İnegöl bu özelliğini devam ettiriyor.”

DESTEK OLMAYA DEVAM EDELİM

“İnegöl Belediyesi olarak depremzede vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızında destek olmaya devam etmesini istiyorum.”

KAYNAKLARI BURAYA AYIRACAĞIZ

“Biliyorsunuz belediye başkanlığına 5 yıllığına seçiliyoruz, kalan süreçte bu konulara daha önem vereceğiz. Bu yıl içinde gerçekleştireceğimiz teknoloji ve kültür sanat festivali kaynaklarını bu alanlara kaydıracağız. “