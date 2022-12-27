MÜSİAD Şanlıurfa şubesinin ev sahipliğinde yapılan MÜSİAD Gençlik Kurulu 49. Genel İdare Kurulu Toplantısı sonunda yapılan açıklama ile 56 Şube arasında Genç MÜSİAD İnegöl Şubesi 2. Oldu

Bir yıl boyunca yapılan genel çalışmalar neticesinde genel merkez tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Genç MÜSİAD İnegöl Şubesi toplam 56 Genç MÜSİAD şubesi arasında ilk 5'e girerek bir kez daha ikinci oldu. Başkan Enes Malik Ubuz 2.’lik ödülünü Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, MÜSİAD Gençlik Kurulu Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal’ın elinden aldı.

Genç MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Enes Malik Ubuz sonucun kendilerini memnun ettiğini, önümüzdeki yıl daha fazla çalışacaklarını, yapacakları projeler ile ilk sırada yer almayı hedeflediklerini belirtti.

Ubuz konuşmasında “Ayrıca, MÜSİAD’ımız iş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için örnek bir eğitim, rehberlik ve danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, “kamu yararına dernek” statüsüne sahip güçlü bir “Sivil Toplum Kuruluşu’dur. Kişisel, kurumsal, sektörel, kültürel ve toplumsal gelişim noktasında önemli çalışmalar yapan kuruluşumuz, milli politikaları ve milli projeleriyle Yeni Türkiye’nin misyonuna göre bağımsız bir şekilde hareket etmektedir. Bizler de toplum ve iş dünyasına ışık tutan bu güzide topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Dijitalleşmenin İş dünyasın özellikle Pandemi ile birlikte hızlıca girmesiyle Genç MÜSİAD İnegöl olarak genç iş insanlarımızın dijitalleşen ekonomiye adaptasyonunu sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.