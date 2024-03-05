Gaziosmanpaşa İmam Hatip ortaokulu Yıldız erkek voleybol takımı, Manisa’da yapılan yarı finallerde İstanbul Bey-koop Ali çebi O.Okulunu Türkiye şampiyonasında 3-2 yenerek yarı finale göz kırptı.

Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Okulumuz Yıldız Erkek Voleybol takımımız Manisa’daki yari finallerde gurubunun güçlü temsilcisi İstanbul şampiyonu İstanbul Bey-koop Ali çebi O.Okulunu 3-2 yenerek iyi bir başlangıç yapmıştır.Takım koçumuz Eyüp Efe,takım sorumlumuz Müd .yardımcımız Eyüp Akoğlu’nu kutlar öğrencilerimizi tebrik ederim.”

Kaynak: HABER MERKEZİ